البنتاغون يعلن تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

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وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي: "بينما نشهد زيادة في هذه الهجمات، فإننا لا نرى خسائر كبيرة أو أضرارًا كبيرة لقواتنا".

وصرّحت سينغ أنه، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم 40 مرة على الأقل بالصواريخ وهجمات الطائرات دون طيار.

وأشارت سينغ إلى أن أمريكا بصدد تزويد إسرائيل بعدد من منظومات الدفاع الجوي "القبة الحديدية".

وقالت سينغ: "بخصوص منظومات القبة الحديدية، فنحن بصدد تزويد إسرائيل بها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها أنها "استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية".