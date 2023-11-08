الرئيس الإيراني يغادر إلى طاجيكستان

العالم - ايران

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنقل والعبور والسكك الحديدية والطاقة وإنشاء منطقة حرة مشتركة والجمارك والثقافة والمجالات العلمية والتقنيات الجديدة والرياضة وإدارة الأزمات ومكافحة المخدرات، بين الطرفين.

وإقامة اللجنة المشتركة السادسة عشرة بين إيران وطاجيكستان والاجتماعات والمناقشات بين الرئيسين والمفاوضات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين، مدرجة في جدول أعمال السيد رئيسي خلال هذه الزيارة.

ويكون إصدار بيان مشترك للرئيسين وعقد مؤتمر تجاري واقتصادي مشترك بحضور رئيسي البلدين ومشاركة نحو 200 ناشط اقتصادي ورائد أعمال إيراني وطاجيكي من أهم برنامج رئيس الجمهورية في هذه الزيارة التي تستمر يومين.