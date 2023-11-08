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الرئيس الإيراني يغادر إلى طاجيكستان

الرئيس الإيراني يغادر إلى طاجيكستان
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، طهران متوجهاً إلى دوشنبه تلبية لدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان.

العالم - ايران

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنقل والعبور والسكك الحديدية والطاقة وإنشاء منطقة حرة مشتركة والجمارك والثقافة والمجالات العلمية والتقنيات الجديدة والرياضة وإدارة الأزمات ومكافحة المخدرات، بين الطرفين.

وإقامة اللجنة المشتركة السادسة عشرة بين إيران وطاجيكستان والاجتماعات والمناقشات بين الرئيسين والمفاوضات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين، مدرجة في جدول أعمال السيد رئيسي خلال هذه الزيارة.

ويكون إصدار بيان مشترك للرئيسين وعقد مؤتمر تجاري واقتصادي مشترك بحضور رئيسي البلدين ومشاركة نحو 200 ناشط اقتصادي ورائد أعمال إيراني وطاجيكي من أهم برنامج رئيس الجمهورية في هذه الزيارة التي تستمر يومين.

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