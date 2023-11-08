بالتزامن مع سيل الدماء في غزة.. الاحتلال يصعد اقتحاماته في الضفة

العالم - مراسلون

قالت مراسلة قناة العالم الإخبارية في جنين، إن قوات قوات إسرائيلية راجلة اقتحمت مخيم شعفاط بالقرب من مديية القدس المحتلة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تفتش كل من كان في الشارع كما اعتلت البنايات، وكذلك تعتزم هدم منزل عائلة الأسير محمد الزلباني.

وأشارت مراسلة العالم، إلى أن قوات الاحتلال تمارس اقتحامات عنيفة بلاضافة إلى الاعتقالات المستمرة، كما تنشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر فيها كيف تنكل بالمعتقلين.

وأوضحت مراسلتنا، أن الاحتلال منع المزارعين الفلسطينيين من الدخول إلى مزارعهم لقطف محصول مزارع الزيتون التي تحاذي المستوطنات الإسرائيلية.

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