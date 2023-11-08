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القضاء الايراني: دعم أميركا للإرهابيين مثال واضح على الإرهاب الدولي

القضاء الايراني: دعم أميركا للإرهابيين مثال واضح على الإرهاب الدولي
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "مسعود ستايشي": إن تصرفات أمريكا في دعم الجماعات الإرهابية هي مثال واضح على الإرهاب الدولي، لتعزيز امن کیان الاحتلال وخلق حالة انعدام الأمن في غرب آسيا.

العالم - ايران

وأشار ستایشي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إلى استمرار الاعتداءات الوحشية على غزة، وأضاف: لا يزال الشعب الفلسطيني المظلوم يتعرض لعدوان وحشي من قبل ذئاب الكيان الصهيوني الزائف رغم مرور ما يزيد عن شهر كامل على عملية طوفان الاقصى ودفاع الفلسطينيين المظلومين عن كرامتهم الإسلامية والوطنية لافتا إلى أن مقارنة تصرفات هذا الکیان بالذئب تعتبر ظلما وقسوة على هذا الحيوان.

وتابع ستايشي: من أجل حث الحكومات على تقديم الدعم السياسي والقضائي واستخدام القدرات القانونية لمحاكمة الکیان الصهيوني الغاصب، تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل السلطة القضائية الايرانية، بما في ذلك رسالة رئيس السلطة القضائية إلى رؤساء المؤسسات القضائية في الدول الإسلامية لاستخدام صلاحياتهم القانونية في مواجهة جرائم الکیان الصهيوني.

يتبع

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