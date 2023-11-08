رئيسي: ثبت للجميع اليوم ان الكيان الصهيوني يشكل خطراً على المجتمع البشري

العالم - ايران

واعتبر رئيس الجمهورية اليوم خلال اجتماع الحكومة، صمت المنظمات الدولية وتقاعسها عن الرد على جرائم الكيان الصهيوني بحق شعب غزة الأعزل سيؤدي إلى زيادة تشويه سمعة هذه المنظمات في عيون شعوب العالم.

وأضاف: بالإضافة إلى التأثر الكبير، فإن هذه القضية هي دليل على المطالبة بحق شعوب العالم في اختبار نظام عادل بدلاً من الهيكلية الظالمة الحالية.

وأشار أيضاً إلى تصريحات مسؤول في الكيان الصهيوني بشأن استخدام القنابل النووية ضد شعب غزة البريء والاعزل، وقال: ثبتت للجميع اليوم صحة موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبار وجود الكيان الصهيوني الإرهابي خطراً على المجتمع البشري وضرورة مواجهته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.