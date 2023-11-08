تصفير المخابز في غزة والمجاعة تلوح في الافق

العالم- مراسلون

قال مراسل العالم في قطاع غزة إن استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي قافلة المساعدات الطبية للصليب الأحمر التي كانت في طريقها إلى مستشفى الشفاء في غزة.

وأضاف، أن جمعية الصليب الأحمر أعلنت تعرض عدد من قوافل المساعدات في شمال غزة إلى قصف إسرائيلي، كما تعرض بعض العاملين في الجمعية إلى الاستهداف.



وتابع: أن آخر المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة كانت في حي الشجاعية حيث تعرض الحي لقصف عنيف اسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وقال مراسل العالم، إنه فقد الإتصال بشقيقه في حي الشجاعية، مشيرا إلى أن فقدلن الاتصال ولد معاناة من نوع آخر لدى العائلات الفلسطينية، حيث لا تستطيع الإطمئنان على أفرادها.



وأضاف، أن هناك مشهدا يتكرر كل ساعة في مستشفى شهداء الأقصى وهو صلاة الجنازة على أرواح الشهداء حيث تتم بشل سريع وبأقل عدد ممكن، مشيرا إلى أن هناك شهداء مجهولين الهوية في مقابر جماعية سبب أزمة المقابرة.

وأشار مراسلنا إلى أن شمال غزة لا يوجد فيها مخبز يعمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الدقيق ما يجعل 900 ألف فلسطيني أمام مجاعة تلوح في الأفق.

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