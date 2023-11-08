اعلامي عبري يتفاجئ بسقطات محلل عسكري عربي + فيديو

العالم-فلسطين

ووصف المحلل العسكري رياض قهوجي، قبل أيام مقاومي القسام بـ”الدواعش”، قبل أن يعتذر عن ذلك لاحقا، قائلا إن ما قاله لم يتعد كونه “زلة لسان”.

وبعد ذلك، عاد قهوجي لإثارة الجدل من خلال زعمه أن المنطقة التي يتواجد بها مستشفى الشفاء الطبي، هي "معقل حركة حماس” حسب تعبيره، وأن قوات الاحتلال تحاول الوصول إليها، أو على الأقل تشديد الخناق على تلك المنطقة.

وقال ناشطون إن طريقة حديث رياض قهوجي، وتوصيفاته، توحي بأنه يتحدث بلسان جيش كيان الاحتلال، بحسب قولهم. كما ذكر ناشطون أن قهوجي “مثير للاستفزاز” من خلال ادعاءاته حول مقرات قيادة “القسام”، وحول خطط جيش الاحتلال.