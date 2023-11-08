الرئيس الإيراني يصل إلى طاجيكستان

العالم - ايران

ووصل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلى دوشنبه تلبية لدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان. وكان في استقباله رئيس مجلس النواب محمد طاهر ذاكر زاده ووزير الطاقة الطاجيكي دلير جمعة.

واستقبل الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، رسمياً في قصر الشعب، نظيره الإيراني السيد ابراهيم رئيسي.

ومن المقرر خلال هذه الزيارة توقيع عدد من وثائق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنقل والعبور والسكك الحديدية والطاقة وإنشاء منطقة حرة مشتركة والجمارك والثقافة والمجالات العلمية والتقنيات الجديدة والرياضة وإدارة الأزمات ومكافحة المخدرات.

ويشمل جدول أعمال رئيسي خلال هذه الزيارة، إقامة اللجنة المشتركة السادسة عشرة بين إيران وطاجيكستان والاجتماعات والمناقشات بين الرئيسين والمفاوضات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين.

ومن أهم برنامج رئيسي خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين، إصدار بيان مشترك للرئيسين وعقد مؤتمر تجاري واقتصادي مشترك بحضور رئيسي البلدين ومشاركة نحو 200 ناشط اقتصادي ورائد أعمال إيراني وطاجيكي.

وقبل مغادرته طهران، أعلن رئيسي برنامج زيارته الى طاجيكستان اليوم الأربعاء موضحا أن التواصل مع الدول المجاورة والإسلامية يعد إحدى السمات المهمة في السياسة الخارجية للحكومة، مشيرا الى ان ارتباط إيران وتطوير علاقاتها بدول اسيا الوسطى والتي تتمتع بقدرات كبيرة جدا مدرج على جدول أعمال الحكومة.