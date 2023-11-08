أکثر رعباً من مشاهد هوليوود.. المشي بين الأجساد في غزة

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم في غزة، إن الاحتلال قطع طريق صلاح الدين على تخوم قطاع غزة ارتكب فيه المجازر حيث الجثث متحللة والطيور تنهش فيها، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع التصوير في تلك المنطقة.



وأضافت، أن النازحين اضطروا السير على الأقدام في شارع صلاح الدين، ومنعهم الاحتلال حتى من شرب الماء أو حمل أي حقيبة، وأن أي حركة كانت تعرضهم للاستهداف.



وأشارت مراسلة العالم حسب شهود عيان، إلى أن مشاهد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان إلى الآن تفوق مشاهد الرعب في هوليوود.



وأوضحت مراسلتنا، أن الاحتلال قصف مدرسة تابعة للانوروا بين دوار أنصار ومنطقة دوار أبي مازن احتمى فيها النازحون من القصف، مشيرة إلى أن هذه المنطقة لا تبعد 50 مترا عن مستشفى الشفاء ومع ذلك لا تستطيع سيارات الإسعاف أن تتوجه إلى هذه المدرسة لإسعاف الجرحى.

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