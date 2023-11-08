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الحرب على غزة.. نظرة على مواقف عربية

الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

العالمخاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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الحرب على غزة.. نظرة على مواقف عربية

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