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العالم ترصد حالة جرحى مستشفى شهداء الأقصى.. دارين ومحمد ووليد وقصتهم المؤلمة

الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تجولت كاميرا قناة العالم الإخبارية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، حيث رصد حالات انسانية مؤلمة، منها الطفلة دارين التي فقدت كل أفراد عائلتها، وتحتاج إلى علاج والطفل وليد استأصلوا له الكلى ومحمد يحتاج إلى عملية فورية.

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم إن المستشفى بسبب عدد الجرحى المتزايد جراء القصف الإسرائيلي حولت قسم النساء والولادة إلى قسم لاستقبال الجرحى.

وأضافت، أن الجرحى بسبب عدم وجود المعدات الطبية اللازمة يعانون يعيشون حالات صعبة تعجز الكلمات في وصفها.

رصدت كاميرا العالم، حالة الطفلة دارين أنس البيان التي فقدت كل عائلتها، وكذلك يتم تغيير البلاتين لها دون تخدير، ووجهة رسالة وطلب للعالم بتوفير العلاج اللازم لها.

وقال أحد الجرحى لمراسلة العالم: إن المنزل الذي كان يقطن فيه هو وعائلته واخوانه واخواته وعوائلهم تم قصفه، وأشار انهم كانوا 62 شخصا استشهد 50 منهم.

رصدت كاميرا العالم حالة الطفل وليد الذي استأصلوا له الكلى والطفل محمد أبو طبيخ 14 عاما جرح قبل 5 أيام يحتاج إلى عملية طارئة تمكنه من الوقوف على قدميه مرة أخرى، كما رصدت حالة فلسطيني آخر بترت ساقهو امنية الوحيدة في هذه الحياة يغيروا له البلاتين وهو تحت التخدير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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