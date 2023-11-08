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بعد قصف مستشفى الصداقة التركي..

مصير مرضى السرطان في غزة .. العالم تكشف التفاصيل+فيديو

الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تابعت قناة العالم الإخبار أحوال مرضى السرطان في قطاع غزة بعد قصف المستشفى الصداقة التركي واجبارهم القسري لإخلاء المستشفى.

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم إن وزارة الصحة في غزة اضطرت إلى نقل الآلاف من مرضى السرطان إلى مستشفى دار السلام الخاص بعد ان قام الاحتلال بتدمير المستشفى التركي والإستيلاء عليه وابقاء المرضى فيه رهائن لفترة طويلة إلى حين تم اخلائهم عبر الاسعافات.

وقال الدكتور صبحي سكيك لمراسلة العالم، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي يريد قتل كل من ينبض بالحياة في غزة، وأن مستشفى الصداقة التركي تضرر بشكل كبير بعد قصف محيطه، مشيرة إلى حالة الهلع التي عاشها المرضى والطواقم الطبية لمدة 62 ساعة بسبب القصف المتواصل قبل أن يتم اخلائهم بشكل قصري من المستشفى.

وأكد الدكتور سكيك أن مرضى السرطان في غزة قرابة عشرة ألاف مريض، واذ لم يتم علاجهم سيواجهون امرين اما انتشار السرطان في كل جسدهم وما يحمل معه من آلام و أو الموت المحتم.

ووجهة الدكتور سكيك رسالة للعالم بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة.

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