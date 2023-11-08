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عن ماذا يتحدث السيد نصرالله بكلمته السبت المقبل؟

عن ماذا يتحدث السيد نصرالله بكلمته السبت المقبل؟
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بمناسبة يوم شهيد حزب الله، ذلك عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت المقبل في قاعة ثانوية المهدي شاهد – طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - لبنان

ووسط ترقب لما سيعلنه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمته المنتظرة، السبت المقبل، بعد تجاوز الإحتلال الإسرائيلي لقواعد الاشتباك، بقتلها أربعة مدنيين، وعلى وقع تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، حيث الخشية كبيرة من خروج الأمور عن السيطرة، فإن الساعات الماضية شهدت ارتفاعاً في وتيرة الاتصالات الدبلوماسية العربية والغربية مع مسؤولين لبنانيين، في محاولة لاحتواء التوتر على الجبهة الجنوبية، وتجنّب الانزلاق إلى مواجهة أكبر.

وكان البارز، الزيارة التي قام بها إلى بيروت، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين الذي التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، إضافة إلى شخصيات أخرى.

وفي حين علم أن هوكشتاين حمل معه رسالة واضحة لبيروت، بضرورة عدم التصعيد في الجنوب، لأن ذلك لن يكون في مصلحة لبنان، فإن ملف الأسرى كان العنوان الأساسي لزيارة المسؤول الأميركي، في وقت ذكرت معلومات أن هوكشتاين التقى وسيطاً من حركة "حماس"، وبحث معه في ملف الأسرى، توازياً مع إعلان "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الأجانب، إلى جانب الجهود القطرية على هذا الصعيد، ومع دخول المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على هذا الخط.

ووسط تأكيد صهيوني لعدم وجود نية لديهم للتصعيد على جبهة جنوب لبنان، استبق وزير الحرب الإسرائيلي، كلام الأمين العام ل"حزب الله" بتهديدات تطال لبنان و"الحزب"، فيما علم انّ عدداً من السفراء الديبلوماسيين، سعوا جاهدين للحصول على اجابات حول ما قصده السيد نصرالله، بالاحتمالات والخيارات المفتوحة، وسط دعوات مكثفة إلى عدم توتير الجبهة الجنوبية.

ووضع السيد نصر الله في خطابه الجمعة الماضية انتصار غزة و حماس كخط أحمر للمقاومة الإسلامية في لبنان.

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