مصر تزعم الإقتراب من التوصل لهدنة إنسانية في غزة

العالم - مصر

كما أوضحت المصادر، أنّ اتصالات مكثّفة تجريها مصر للتوصّل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن السيسي، أكد محدّدات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقبل أيام، قال الرئيس المصري، إنّ "ملايين الأشخاص يتعرضون لعقاب جماعي في قطاع غزة من دون تمييز".

وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاح "قمة مصر للسلام" في القاهرة: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، فهذا يشكّل إهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني".