شاهد.. بموازاة الحرب على غزة.. تصعيد غير مسبوق في الضفة

العالم- فلسطين

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اعقتلت العشرات من الفلسطينيين بينهم زوجة أسير ووالدته من بلدة التل غرب نابلس، وفتاة من بلدة دورا جنوب الخليل، وصحافيون من الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.فيما أصيب خمسة شبان فلسطينيين بجروح خلال مواجهات اندلعت في محيط منزل الشهيد عماد الكامل المحاصر من قبل جيش الاحتلال حسبما قال الهلال الاحمر الفلسطيني.



وفي المغير شرق رام الله اصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال.فيما هاجم مستوطنون "إسرائيليون" قرية قريوت جنوب نابلس ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين الاهالي والمهاجمين.



وفي مخيم شعفاط وسط الضفة الغربية فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الطفل الأسير محمد الزلباني بعد ساعات من اقتحام المخيم وهدم الجدران الداخلية للمنزل.



وأكدت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم شعفاط، ما أوقع عددا من الإصابات، فيما أجرت قوات الاحتلال تفتيشات جسدية لطلبة وطالبات المدارس.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال كلا من طوباس وأريحا ومخيم بلاطة ما ادى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شبانا تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في إحدى الآليات الإسرائيلية اثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر في اريحا.



وفي مدينة الخليل اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة ما أدى لإصابة أحد الشبان.



وكان شاب فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة إذنا، غرب الخليل.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، واعتقلت الأسير المحرر صالح داود من منزله بعدما اعتدت عليه.



وكذلك اقتحمت بلدة بير زيت في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية وجامعتها، بعدما أجبرت الحراس على فتح الأبواب.