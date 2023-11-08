مسؤول إيراني: وعود واشنطن لوقف حرب غزة لم تتحقق عمليا

العالم-ايران

وافاد المسؤول الإيراني "الذي لم يذكر اسمه": أننا تلقينا خلال أقل من أسبوع أكثر من رسالة من الأمريكيين بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد.

وقال هذا المسؤول الإيراني، الذي تحدث لـ"الجزيرة مباشر": "إن وعود واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم تتحقق عمليا، وهذا الموضوع أثار الشكوك حول جدية أمريكا".

وحذر: "إن عدم قدرة الولايات المتحدة على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ستكون له عواقب وخيمة على استقرار المنطقة".

وأضاف هذا المسؤول الإيراني: "نحن ندعم تحركات الحكومة القطرية للتوصل الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأشار إلى تحركات الولايات المتحدة الأخيرة بإرسال عدة بوارج ، وقال: "إن المعدات والقوات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة لن تكون عاملا رادعاً في اللحظة التاريخية التي تقترب".

وأعلن هذا المسؤول الإيراني استعداد طهران للقيام بعمل جماعي مع الدول الإسلامية الأخرى لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة.