شاهد.. هكذا القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر متوالية 

العالم - فلسطين

حركة حماس أضافت المزيد من خسائر إسرائيل اليوم إلى ما سبق منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخنا هذا، بعضها في الأرواح والبعض الآخر في الأموال متمثلة في دباباتها، وأسلحتها، والسياحة وغير ذلك.



صحيفة مالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية كشفت عن حجم خسائر "إسرائيل" نقلتها عن وزارة المالية في أرقام مبدأية، وهي كالتالي: تدمير اربع وعشرين آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقتل أربعة جنود من المسافة صفر شمال غرب بيت لاهيا.

في السياق نفسه أعلنت الصحيفة عن تدمير دبابة "إسرائيلية" بأربع قذائف من طراز الياسين 105 بالمنطقة الأمريكية شمال غربي بيت لاهيا. وتدمير ثلاث آليات "إسرائيلية" بقذائف الياسين مئة وخمسة بمحور شمال غرب غزة.

اضافة الى تدمير آليات "إسرائيلية" كانت تتوغل غرب إيرز بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وجرافة وناقلة جند بقذيفة اربي جي والياسين مئة وخمسة في محور شمال غرب مدينة غزة. وأفادت وزارة المالية الاسرائيلية عن تدمير مدرعة وست دبابات وناقلتي جند وجرافة، وقتل جنود تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة تي بي جي.

في غضون ذلك ذكرت مالكاليست أن أعداد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال 48 ساعة الماضية، وصل إلى ثمانية عشر جنديا، بينما إجمالي عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين يصل الى ثلاثمئة وواحد وثلاثين جنديا حتى اليوم.. الى ذلك تم إجلاء 250 ألف إسرائيلي من المستوطنات. وبحسب مراقبين فإن أرقام خسائر الكيان أكثر مما يعلنه.