شاهد.. ' القبة الحديدية' محل سخرية مواقع التواصل

العالم- هشتاغ

الصاروخ انطلق وسقط مباشرة على مسافة قريبة من مكان إطلاقه قبل أن ينفجر مخلفا أضرارا كبيرة في المنطقة التي سقط فيها. هذا الفشل اعتبره الناشطون انعكاسا لحالة الانهيار والهزيمة التي يعيشها جيش الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى.

الجيش الذي لايقهر. الجيش المصنف ضمن أول عشرة جيوش في العالم، يستنجد بالمرتزقة من أجل حفظ ماء وجهه في قطاع غزة. نعم.. إنه جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي لم يعد قادرا على الخروج من مأزقه بدون الاستعانة بالمرتزقة

الفشل الاستخباراتي والعسكري، والعجز عن تحقيق انجاز في مواجهة المقاومة في غزة. كل ذلك بدأ يخلق شرخا في العلاقة بين بنيامين نتنياهو والادارة الاميركية، فهل تصل الامور الى حد استبعاد نتنياهو؟

خلل كبير يصيب القبة الحديدية للاحتلال، وسقوط عدد من صواريخها على المناطق السكنية داخل الكيان، خلال صدها صواريخ المقاومة القادمة من غزه. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم

"علي الشهراني" من السعودية ياضا علق. سبحان الله امس القبة الحديدية للكيان الصهيوني حدث فيها خلل واصبحت تستهدف مدن الصهاينة بدل ما كانت تحميها ونسأل الله ان يرد كيدهم في نحورهم

أما حساب "هدهد سبأ" فعلق على استقدام جيش الاحتلال للمرتزقة. مقابل ثلاثة الاف وتسعمئة يورو أسبوعياً. إسرائيل تجند مرتزقة أوروبيين للقتال في غزة. وأخيرا فضحت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر أي جيش هذا وهو يستعين بمرتزقه للقتال في غزة.

التواطؤ مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم. شركتا ميتا المشغلة لفيسبوك وغوغل اعلنتا مقاطعة قمة الويب التي تعتبر أبرز المنتديات العالمية للتكنولوجيا. المقاطعة جاءت بعد تصريح لرئيس القمة بادي كوسغريفو الذي وصف ما يقوم به الاحتلال في غزة بجرائم الحرب. تقارير قالت إن كوسغريفو استقال بعد ضغوط عليه لكنه كشف ازدواجية المعايير لدى الشركات الغربية وتبعيتها للوبي الصهيوني.

إضافة إلى الحرب العسكرية في الميدان انطلاقا من عملية طوفان الاقصى. كيف استطاعت المقاومة الوصول الى العالم كله م خلال الفيديوهات التي انتشرت بسرعة البرق في مواقع التواصل وشبكات الانترنت؟

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