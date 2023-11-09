قناة العالم
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الموازي
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
حصيلة العدوان على غزة
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً. وأضاف، أن 49 % من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بانها مناطق امنة . وأفاد القدرة، ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية الى 1098 عائلة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيداً من بينهم الشهداء 4324 طفل و2823 سيدة و649 مسن وإصابة 26475 مواطناً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأشار القدرة، إلى أن الوزارة تلقت 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلا لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان.
تصنيف :
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
الاحتلال
اطفال غزة
شهداء غزة
غزة تنتصر
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
كما وعد ابو عبيدة.. شاهد تدمير الآليات الاسرائيلية المتوغلة
مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف 'إسرائيل'
أبو عبيدة: نوقع القتلى والإصابات بالجملة ووثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
قطاع غزة.. خطط أميركية إسرائيلية برسم نتيجة الحرب
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩
أهم الأخبار
مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف 'إسرائيل'
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢
أهم الأخبار
غزة.. العدوان يدخل شهره الثاني
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧
انقلاب الصورة
ذهول زعماء الاحتلال من خسائر جنودهم
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠
أهم الأخبار
النجباء تكشف عن دورها في إدارة الصراع ضد أمريكا و"إسرائيل"
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩
أهم الأخبار
غزة.. شهر كامل من العدوان
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
وزير الخارجية اللبناني الأسبق:
من دون دولة فلسطينية سوف لن يكون هناك حل سياسي + فيديو
السوداني يؤكد لترودو موقف العراق الراسخ من القضية الفلسطينية
Bing Image Creator
خطوة بسيطة لتحويل النص إلى صورة بالذكاء الإصطناعي مجانا!
الرئيس رئيسي يصل إلى طشقند
عرين الأسود تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ 14 عملية إطلاق نار في نابلس
إصابة مستوطنيْن بعملية إطلاق نار تجاه مركبة بالضفة
مقالات و تحليلات
'طوفان المقاطعة' في إمتداد 'طوفان الأقصى'
أين الخلل.. لماذا لم تحرك الأجساد الممزقة لأطفال غزة الضمير الغربي؟
غزة.. أكبر من جرائم حرب إنها إبادة جماعية
السيد حسن نصرالله.. غزة ستنتصر
دعا الى إبادة غزة بشرا وحجرا.. 'ليندسي غراهام' الوجه الحقيقي لأمريكا
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.