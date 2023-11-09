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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً. وأضاف، أن 49 % من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بانها مناطق امنة . وأفاد القدرة، ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية الى 1098 عائلة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيداً من بينهم الشهداء 4324 طفل و2823 سيدة و649 مسن وإصابة 26475 مواطناً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأشار القدرة، إلى أن الوزارة تلقت 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلا لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان.

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