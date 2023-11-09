شهداء وقصف مساجد بخان يونس واشتباكات بغزة

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "معا" الإخبارية ارتقي ستة فلسطينيين واصيب عدد من الجرحى حصيلة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو خاطر" في بني سهيلا بخانيونس ليل أمس الاربعاء.

وانتشلت الاطقم الطبية جثمان شهيد بعد استهداف أرضا زراعية في السطر الغربي وذلك بعد سلسلة من الغارات التي ادت لتدمير ثلاثة مساجد في خان يونس .

واستمرت الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع وخاصة بمدينة غزة ومحيط مجمع الشفاء الطبي.

وتدور اشتباكات ضارية داخل مخيم الشاطئ وغرب حي النصر وأطراف حي الشيخ رضوان ومحيط دوار الـ17 جنوب غرب غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مخبزا في حي الشجاعية شرق غزة ويدمره بالكامل.

واستشهد ثمانية فلسطينيين وعشرات الجرحى جلهم أطفال بقصف صهيوني على حي الصبرة بمدينة غزة.

واصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "العمريطي" في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة.

وشهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة سلسلة عمليات قصف مدفعي مركز.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10 آلاف و569، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 26 ألفا.

ومساء أمس الأربعاء.استشهد 30 فلسطينيا في قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن أكثر من 30 شهيدا من عائلة البرعي وابوركبة جراء القصف الإسرائيلي غرب مخيم جباليا .