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صحيفة: مصر ترفض مقترحا أمريكيا بإدارة أمن قطاع غزة في 'مرحلة ما بعد حماس'

صحيفة: مصر ترفض مقترحا أمريكيا بإدارة أمن قطاع غزة في 'مرحلة ما بعد حماس'
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، ورفض اقتراحا بأن تدير مصر الأمن في قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية بعد "هزيمة حماس" المزعومة، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين كبار لم تكشف هويتهم.

العالم - فلسطين

وبحسب الصحيفة، ناقش السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل الاقتراح مع بيرنز الذي زار القاهرة في إطار جولة بالشرق الأوسط لمناقشة الوضع في غزة.

وقال الرئيس المصري إن حكومته لن تلعب دورا في "القضاء على حماس"؛ لأنها تحتاج إلى الحركة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على حدود البلاد مع قطاع غزة، حسبما نقلت الصحيفة عن المسؤولين المصريين.

وخلال الايام الماضية بدأت وسائل إعلام عبرية وغربية بالحديث عن "مرحلة ما بعد حماس" في الوقت الذي لم يتمكن جيش الاحتلال مدعوما بقصف عنيف من قبل الطيران، من الدخول في غزة سوى كيلومترات قليلة، متكبدا خسائر كبيرة في القوات والآليات.

وفي هذا السياق يرى المراقبون ان اثارة موضوع "مرحلة ما بعد حماس" يأتي في سياق الحرب النفسية وموجه للداخل الاسرائيلي الغاضب من فشل الجيش الاسرائيلي في الدخول الى قطاع غزة وتكبده الخسائر الكبيرة للتغطية عليها.

وامس نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام مقطع فيديو لاستهداف المقاومة الفلسطينية للقوات الاسرائيلية المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة، ما ادى لتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية. شاهد الفيديو..

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