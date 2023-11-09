صحيفة: مصر ترفض مقترحا أمريكيا بإدارة أمن قطاع غزة في 'مرحلة ما بعد حماس'

العالم - فلسطين

وبحسب الصحيفة، ناقش السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل الاقتراح مع بيرنز الذي زار القاهرة في إطار جولة بالشرق الأوسط لمناقشة الوضع في غزة.

وقال الرئيس المصري إن حكومته لن تلعب دورا في "القضاء على حماس"؛ لأنها تحتاج إلى الحركة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على حدود البلاد مع قطاع غزة، حسبما نقلت الصحيفة عن المسؤولين المصريين.

وخلال الايام الماضية بدأت وسائل إعلام عبرية وغربية بالحديث عن "مرحلة ما بعد حماس" في الوقت الذي لم يتمكن جيش الاحتلال مدعوما بقصف عنيف من قبل الطيران، من الدخول في غزة سوى كيلومترات قليلة، متكبدا خسائر كبيرة في القوات والآليات.

وفي هذا السياق يرى المراقبون ان اثارة موضوع "مرحلة ما بعد حماس" يأتي في سياق الحرب النفسية وموجه للداخل الاسرائيلي الغاضب من فشل الجيش الاسرائيلي في الدخول الى قطاع غزة وتكبده الخسائر الكبيرة للتغطية عليها.

وامس نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام مقطع فيديو لاستهداف المقاومة الفلسطينية للقوات الاسرائيلية المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة، ما ادى لتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية. شاهد الفيديو..