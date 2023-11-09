رئیسي: للمنظمات الإقليمية دور مهم في تسهيل العلاقات مع دول الجوار

العالم - ايران

والتقى السيد رئيسي، الذي یزور طشقند للمشاركة في الاجتماع السادس عشر لمنظمة التعاون الاقتصادي( إيکو)، نظيره الاوزبكي شوكت ميرضیایف اليوم الخميس.

وأعرب رئیس الجمهوریة خلال هذا اللقاء عن ارتياحه لعملیة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة والنقل والقضايا النقدية والمصرفية.

وشدد على ضرورة وضع الأهداف ومحاولة تحسين مستوى التعاون في المجالات المذكورة.

واعتبر،تطوير التفاعلات السياسية والاقتصادية مع الدول الإسلامية والصدیقة ودول الجوار من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية وأشار إلى أهمية مکانة المنظمات الإقليمية في توفیر الأرضیة لتسهيل العلاقات مع دول الجوار، وأكد على لزوم استغلال قدرات هذه المنظمات في تعزيز العلاقات والتفاعلات بين إيران وأوزبكستان.

من جانبه أعرب الرئيس الأوزبكستاني شوکت ميرضیایف خلال اللقاء، عن ارتياحه لاستضافة آية الله رئيسي والوفد الرفيع المرافق له ،مشدد على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

کما أعرب عن تقديره لافتتاح دار الابتكار الإيراني في طشقند، واعتبره عاملا في تعريف الناشطين الاقتصاديين في هذا البلد بإنجازات وقدرات وتجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.