شاهد.. المدنيون والمستشفيات بنك أهداف الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

يمعن الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب المجازر بقطاع غزة، ويجعل من المستشفيات بنكاً لأهدافه.

طائرات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى النصر غربي غزة، ما أدى الى وقوع شهداء وجرحى بالعشرات، كما استهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي بعدة صواريخ، بالتزامن مع اطلاق قنابل مضيئة في سماء غزة وتحديداً في مخيم الشاطئ.

القصف الاسرائيلي العنيف امتد من بيت لاهيا شمالا، مرورا بحيي التفاح والشجاعية في الشرق، وصولا الى خان يونس ورفح جنوبي القطاع. ليصل عدد شهداء حرب الابادة الجماعية الی اكثر من عشرة الاف وستئمة شهيد، ثلثهم من الاطفال والنساء، في حين تجاوز عدد الجرحى الستة وعشرين الفا.

جرائم حرب اسرائيلية، تواصل المقاومة الفلسطينية الرد عليها، لتحتدم المعارك البرية بين المقاومين وقوات الاحتلال على اطراف مدينة غزة، وتتركز في تخوم مخيم الشاطئ وحي تل الهوا غربي المدينة، وكذلك في محور شمال غربي المدنية من جهة بيت لاهيا، اضافة الى محاور اخرى.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، ابوعبيدة:"يدمر مجاهدونا الاليات، من نقطة صفر ومن المدی الفعال للأسلحة المضادة للدروع والافراد، وکذلک للبنايات التي يتحصن فيها الجنود ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دک التحشدات بقذائف الهاون والصواريخ".

معارك تركزت في شمال القطاع المحاصر بعد دخول الحرب شهرها الثاني، تمكنت خلالها كتائب القسام من تدمير مئة وستة وثلاثين آلية عسكرية اسرائيلي منذ بدء الحرب البرية، وقتلت المزيد من جنود الاحتلال الاسرائيلي.