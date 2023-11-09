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7 شهداء و13 مصابا بينهم حالات خطرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون عقب اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس مخيم جنين واندلاع مواجهات.

العالم - فلسطين

واعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7، إضافة لـ13 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين محمد كميل، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر.

كما استهدف جنود الاحتلال سيارة اسعاف بالرصاص الحي وأصابت احد ضباط الاسعاف.

ويتواصل التصعيد بالضفة الغربية في ظل صدور تقارير اسرائيلية تتحدث عن انفجار محتمل للأوضاع في الضفة.

وأمس الأربعاء، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص، واعتقل آخرون في اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 61 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة بيت لحم، بينهم 7 بالرصاص الحي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحامات الجديدة 65 فلسطينيا.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها نحو 2280 فلسطينيا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتتزامن هذه الأحداث مع العدوان الهمجي الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 34 يوما استشهد فيه 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475 بحسب مصادر رسمية.

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