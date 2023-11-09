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حقيقة صورة خالد مشعل على غلاف لمجلة فوربس!

حقيقة صورة خالد مشعل على غلاف لمجلة فوربس!
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

نشر حساب وزارة الخارجية التابعة للاحتلال الصهيوني على منصة إكس، صورة ادعى أنها لغلاف عدد السابع من تشرين الأول/أكتوبر من مجلة فوربس Forbes الأمريكية، مع تعليق يقول "تهانينا لزعيم حماس خالد مشعل على وصول صافي ثروته إلى 5 مليارات دولار.."!

العالم- فلسطين

واشارت صحيفة النهار ان الحقيقة هي ان هذا الغلاف زائف و مفبرك. ومن يظهر على غلاف "فوربس" لتشرين الاول- تشرين الثاني 2023 هو رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ.

هذا وقال متحدث باسم مجلة “فوربس” الأمريكية لوكالة رويترز إن المجلة لم تنشر عددا خاصا لشهر أكتوبر تشرين الأول 2023 وضعت فيه صورة خالد مشعل على غلافها.

أما صورة خالد مشغل التي استخدمت في صورة الغلاف المفبركة فهي صورة التقطها مصور رويترز صهيب سالم خلال زيارة خالد مشعل للجامعة الإسلامية في مدينة غزة في ديسمبر كانون الأول 2012.

وتوجد صورة مارك زاكربيرج مؤسس شركة ميتا على غلاف المجلة في عدد أكتوبر/نوفمبر 2023.

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