شرطة الاحتلال تعتقل شخصيات فلسطينية بينها 4 أعضاء كنيست سابقين

العالم - فلسطين

كما اعتقلت شرطة الاحتلال عدداً من القيادات السياسية عُرف منهم النائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، والسكرتير السابق للجبهة، منصور دهامشة، وشخصيات اخرى، وذلك قبيل وقفة ضد العدوان على قطاع غزة في الناصرة بالداخل المحتل.

وفي مخيم جنين استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون عقب اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس للمخيم واندلاع مواجهات. (للمزيد اضغط هنا)

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين محمد كميل، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر.