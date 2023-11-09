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شاهد.. لحظة إستهداف القسّام لآليات الإحتلال في غزة وتدميرها

الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

في هذه المشاهد لايمكننا القول غير الآية الكريمة:"وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".. دقة في التصويب والاستهداف والتوثيق تقوم به المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

العالم خاص بالعالم

فقد اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان مقاتليها قاموا بتدمير، ثلاثة آليات لجيش الاحتلال وجرافة على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105 محلية الصنع، واضافت انه تم تدمير دبابة اخرى في شمال منطقة الشيخ رضوان، ودبابة في منطقة التوام.

واوضحت كتائب القسام انها اوقعت قوة راجلة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في كمين محكم في جحر الديك، وتم استهدافهم بقذيفة أفراد ثم تمّ الاجهاز عليهم من مسافة صفر.

كتائب القسام اعلنت ايضا قصفها بالصواريخ لمستوطنات الغلاف وتحديدا اسدود، وذلك ردا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين، فيما دوت صافرات الانذار في مستوطنة ناحل عوز في غلاف القطاع.

واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان طائرة بدون طيار أصابت مبنى في إيلات. من جانبها اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي قصفها تجمعا لآليات جيش الاحتلال المتوغلة غرب مجمع أنصار في غزة بعدد من قذائف الهاون.

جيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف بمقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين بجروح خلال المعارك في قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال ان الضابط قتل خلال اشتباكات دارت في القطاع خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضي، ما يرفع عدد القتلى الجنود المعترف بقتلهم خلال يوم واحد إلى أربعة.

وخلال المعارك البرية في قطاع غزة اعترف الاحتلال بمقتل 35 ضابطا وجنديا. وتؤكد مصادر المقاومة أن الحصيلة الحقيقية لقتلى الاحتلال أكبر من ذلك بكثير، وأن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره ويفصح عن بعضها تدريجيا؛ لعدم التأثير على معنويات جنوده ومعنويات الشارع في كيان الاحتلال.

واشار الاعلام العبري الى ان الجيش الاسرائيلي يعتمد سياسة ضبابية في ما يخص خسائر الجيش البشرية في غزة.

فيما أكد خبراء في جهاز الشاباك انه من الضروري ان يكون الجيش الاسرائيلي أكثر تواضعاً في وصف الأضرار التي لحقت بحركة حماس.

حيث يبدو أن معظم القوة المقاتلة للحركة لا تزال في الميدان وهذا يدل على أن حماس بعيدة كل البعد عن الإنهيار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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