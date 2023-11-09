كاميرا العالم تواكب آخر تطورات الإعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأوضح مراسلنا ان اكثر من 30 قذيفة حتى الان سقطت في الاحراش الممتدة حتى تل النحاس وبرج الملوك حيث اندلعت بعض الحرائق ولا زالت تندلع من داخل كروم الزيتون وبعضها يتعرض ايضا حاليا لقصف اسرائيلي متواصل.

ولفت مراسلنا الى أن هنالك قصف يطال بالمنطقه الوسطى من سهل الخيام ايبعد القاطع الثاني بين سهل الخيام وبين سهل مرجعيون حيث سقط فيها ثلاث قذائف.

وأشار مراسلنا إلى أن المقاومة كانت قد دكت مستعمرة المطلة بأكثر من صاروخ موجه وكانت ألسنة اللهب تندلع من هذا الموقع بشكل كثيف، حيث ان وسائل الاعلام الصهيونية تحدثت عن اكثر من صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستعمرة مستعمرة ماركليوت التي تقع مباشرة خلف مستعمرة المطلة.

ونوه مراسلنا الى ان ألسنة اللهب لا زالت تندلع وان القصف يمتد من هذه المنطقة حتى مشارف كفر كلا التي استهدفت باكثر من قذيفة وقذيفة وقعت في أحد معامل الاسمنت ولكنها لم تنفجر والباقي انفجر جميعه بين الاحراش .، حيث امتد القصف حتى تخوم حوله ومركبة وفي الاماكن الممتدة باتجاه وادي هونين الذي تعرض موقعه لاكثر من قذيفة صاروخية بالاضافة الى القطاع الغربي الذي تعرضت فيه مستعمرة زرعيت بصاروخ موجه، وردت بالعديد من القذائف ولا زال الان القصف متقطع يقوى باتجاه بلدات كفر كلا والعديسة وحولا.

وكان قد استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأربعاء، بلدة "حولا"، جنوب لبنان، بصاروخ وقع على أحد المنازل دون أن ينفجر، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة بصاروخ على طريق "حولا" دون أن ينفجر أيضًا.

وأفادت مصادر محلية عن استهداف ملعب كرة القدم في "حولا" بثلاثة صواريخ من مسيرة معادية، إلى جانب قصف مدفعي إسرائيلي طال أطراف بلدة "راميا"، ومنطقة "وادي مظلم" بين (راميا وبيت ليف)، واطراف بلدة "عيترون" جنوب لبنان، وفي المقابل، تم اطلاق دفعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تواصل قوات الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في أكثر من منطقة على امتداد قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

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