تظاهرة للإيرانيين أمام السفارة التركية بطهران لوقف إمداد الطاقة للكيان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن المشاركين في الوقفة التضمنية يطالبون بوقف امدادات الطاقه الى الكيان الصهيوني وبوقف تصدير المواد الغذائية ومقاطعة الكيان الصهيوني نفطيا.

وفي مقابلة مع احد المشاركين والمنظمين لهذه الوقفة التضامنيه من أمام مبنى السفارة التركية في طهران وحول رسالة هذه الوقفة التضامنية قال:" ان نبينا الاكرم صلى الله عليه واله وسلم يقول:"كل مسلم يصبح ولا يهتم بامور المسلمين فهو ليس منا"، واريد ان اقول لكم ان هذه الليالي التي ينام فيها الناس مرتاحين لا توجد ليلة فيها راحة لاخواننا الفلسطين في غزة وهم لا ينامون تحت القصف الصهيوني وتحت المذابح الصهيونية حيث ان اكثر من مليوني فلسطيني في غزة هم رهائن عند هذا الكيان المحتل في القدس الشريف، واليوم جئنا هنا نطالب كما قال قائد الثورة الاسلامية المفدى والسيد حسن نصر الله بأنه يجب نيابه عن المسلمين ان تقطع جميع مساعدات الدول الاسلامية الى الكيان الصهيوني ونرى ان هناك كثيرا من الطاقة تصل الى الكيان الصهيوني وتأتي عبر تركيا".

وفي وقت سابق كان قد أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب رسلان بايراكتار، أن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة مع الكيان الإسرائيلي ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بايراكتار إنه "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فإن الحديث عن أي مشروع سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".

وشدد على أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة، هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء. سيكون هذا المشروع الوحيد"، مشيرا إلى أن "تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة، وتنتظر عند معبر رفح لإدخالها للقطاع".

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