جبلّي في زيارة إلى لبنان لتعزيز التعاون مع الإعلام المقاوم

العالم – خاص بالعالم

وقال جبلي لدى وصوله إلى مطار بيروت إن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تقدم كل ما بوسعها من إمكانات للإعلام المقاوم وخاصة في فلسطين وغزة البطلة.

ولفت جبلي إلى أن:"هذه الزيارة تأتي في أجواء انتصار المقاومة البطلة الفلسطينية والمقاومة في لبنان ضد العدو الصهيوني، وتأتي في اطار التضامن والتعامل والتعاون بين الإعلام المقاوم".

وأوضح جبلي: نحن في ايران في هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، نقدم كل ما بوسعنا من امكانات ومن خدمات ومن تعامل للإعلام المقاوم، وهذه فرصة كبيرة جدا للاعلام لان يتكاتف مع الشعب المقاوم، سواء في فلسطين وفي غزة البطلة سواء في لبنان خاصة شعبنا المقاوم في جنوب لبنان وهذه الزيارة تأتي في اطار التنسيق والتعاون مع الإعلام اللبناني والإعلام المقاوم".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...