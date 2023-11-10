الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن العدوان على غزة

العالم – خاص بالعالم



وقصفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنين فلسطينيين.كما تعرضت منطقة حي الزعتر، أحد المربعات السكنية المجاورة للمستشفى الإندونيسي الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين،لسلسلة غارات عنيفة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في الأدوار السفلية ومواقف السيارات.وأطلقت طائرات جيش الاحتلال صواريخ عدة على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى النصر غرب غزة..



وفي اليوم الخامس والثلاثين من العدوان ،تعرض محيط العديد من المستشفيات لغارات متزامنة وقصف هائل بالطائرات والمدفعية، في ادعاء جديد ان المستشفيات تضم مخائبئ للمقاومة،لكن المدنيين الاجئين في ارضهم ووطنهم باتوا اهدافا لالة القتل والابادة الاسرائيلية دون حسيب او رقيب.



وحول تلك التطورات الخطيرة، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس إن مستشفى الشفاء في قطاع غزة يتعرض للقصف وأضافت أن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة،وقد وصفت الوضع في شمال غزة بالجحيم .وتلجأ عائلات غزة إلى المستشفى، وهو الأكبر في القطاع ويقع داخل مدينة غزة وتطوقه قوات الاحتلال الإسرائيلية.

هذا واعلن اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت لاستهداف مئة وثلاثين مؤسسة صحية وخروج ثماني عشرة مستشفى وستة واربعين مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، قائلا إن الكيان الاسرائيلي يستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات.

وأضاف أن نحو مائتين من أعضاء الفرق الطبية استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة،بينما تخطت اعداد الشهداء في غزة الاحد عشر الفا يضاف اليهم الاف الجرحى والمشردين.

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