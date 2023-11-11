البخيتي: عمليات محور المقاومة ينبغي أن تتصاعد في كل الجبهات

العالم – خاص بالعالم

ولفت البخيتي إلى أن هذه رسالة للعدو الصهيوني في أن استمرار عملياته في غزة سيترتب عليها تصعيد يمكن ان يؤدي الى الانزلاق بحرب شاملة وهذا ما يخشاه الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء.

وأشار البخيتي إلى أنه لولا الضغط من قبل محور المقاومة سواء من قبل اليمن أو من جهة لبنان أو العراق أو سوريا أو إيران لكانت يد الكيان الصهيوني قد اطلقت بشكل كامل، ولذلك نؤكد على جمهور محور المقاومة بالاستعداد والعمل الدؤوب من أجل مساعدة اخواننا في فلسطين، وان نصعّد من عملياتنا العسكرية لان هذه مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى قبل ان تكون امام الناس.

ولفت البخيتي قائلا: نحن اذا لم نؤدي هذا الواجب على أكمل وجه فاننا نضع نفسنا امام العقوبة الإلهية ونؤكد دائما ان ما خسرناه كعرب ومسلمين وخاصة كمحور مقاومة نتيجه للحروب الداخلية التي صنعتها امريكا هو اكثر بكثير مما خسرناه او مما يمكن أن نخسره في مواجهه الكيان الصهيوني، لذلك فان عمليات محور المقاومة ينبغي ان تتصاعد في كل الجبهات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...