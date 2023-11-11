السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

البخيتي: عمليات محور المقاومة ينبغي أن تتصاعد في كل الجبهات

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد محمد البخيتي القيادي في حركة انصار الله من صنعاء بأن ما تناوله السيد حسن نصر الله في خطابه هو إرتقاء الجبهة اللبنانية وان التصعيد في هذه الجبهة مرتبط بما يحصل في غزة والضفة الغربية.

العالم خاص بالعالم

ولفت البخيتي إلى أن هذه رسالة للعدو الصهيوني في أن استمرار عملياته في غزة سيترتب عليها تصعيد يمكن ان يؤدي الى الانزلاق بحرب شاملة وهذا ما يخشاه الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء.

وأشار البخيتي إلى أنه لولا الضغط من قبل محور المقاومة سواء من قبل اليمن أو من جهة لبنان أو العراق أو سوريا أو إيران لكانت يد الكيان الصهيوني قد اطلقت بشكل كامل، ولذلك نؤكد على جمهور محور المقاومة بالاستعداد والعمل الدؤوب من أجل مساعدة اخواننا في فلسطين، وان نصعّد من عملياتنا العسكرية لان هذه مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى قبل ان تكون امام الناس.

ولفت البخيتي قائلا: نحن اذا لم نؤدي هذا الواجب على أكمل وجه فاننا نضع نفسنا امام العقوبة الإلهية ونؤكد دائما ان ما خسرناه كعرب ومسلمين وخاصة كمحور مقاومة نتيجه للحروب الداخلية التي صنعتها امريكا هو اكثر بكثير مما خسرناه او مما يمكن أن نخسره في مواجهه الكيان الصهيوني، لذلك فان عمليات محور المقاومة ينبغي ان تتصاعد في كل الجبهات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شرطة الاحتلال تعتقل شخصيات فلسطينية بينها 4 أعضاء كنيست سابقين

حقيقة صورة خالد مشعل على غلاف لمجلة فوربس!

قطر تتوسط مفاوضات لاطلاق سراح أسری لدی حماس

7 شهداء و13 مصابا بينهم حالات خطرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. البخيتي: عمليات محور المقاومة ينبغي أن تتصاعد في كل الجبهات

أردوغان والسيسي يبحثان تطورات العدوان على غزة

لماذا وصف وزير الأمن الإيراني بلينكن بـ"البائع المتجول"؟!

إيران وسوريا تؤكدان على استمرار التصدي للكيان الصهيوني

رئيسي: لا عائق امام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة 

رئيسي: جذور الكثير من مشاكل العالم هو الكيان الصهيوني