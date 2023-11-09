مراسلة العالم تحتمي ببيوت المواطنين في جنين لشدة الاشتباكات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر في الساعة 14:17 بتوقيت مكة المكرمة أوضحت الزميلة راية عروق أن الحرب مازالت مشتعلة في جنين منذ الصباح، كما قام الاحتلال بتجريفات عسكرية، حيث الاعتداءات لم تتوقف منذ أسبوعين.

وقالت مراسلتنا: فوجئنا باقتحام مفاجئ لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل المخيم، واضطررنا للاحتماء داخل بيوت المواطنين في مخيم جنين.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن استخدامه الصواريخ للمرة العاشرة في قصف جنين، وأضافت أن: وزارة الصحة أعلنت عن سقوط سبعة شهداء وأكثر من 13 جريحا ولكن بالفعل هناك أكثر من سبع شهداء كما أن هناك الكثير من الإصابات التي لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إليها بسبب تواصل الاشتباكات.. فكل شوارع المخيم على الإطلاق مجرفة.

وخلال التغطية المباشرة بينما كانت تدوي أصوات الاشتباكات والتي وصفتها مراسلتنا بالمرعبة، أوضحت مراسلتنا أن المقاومين من سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب شهداء الاقصى تخوض الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ومن خلال رشّ منشورات بطائراته السيارة منشورات يقول إن هذا العمليات لن تتوقف ما دام هناك مقاومين موجودين داخل المخيم.

وخلصت إلى القول إن الاحتلال الاسرائيلي ينتهج منذ أسبوعين أو أكثر سياسة تجريف الشوارع والبنية التحتية، وأكدت أن الاحتلال يعمل على سياسة استنزاف طاقة أهالي المخيم وطاقة المقاومين داخل المخيم.

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