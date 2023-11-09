ماذا يعني إعلان القسام تدمير 136 آلية إسرائيلية باللغة العسكرية؟

العالم- فلسطين

وأوضح الدويري -في تحليله العسكري أن "ما تبثه كتائب القسام من مشاهد تدمير آليات ودبابات إسرائيلية، تصل لكل بيت في العالم، مما يضفي مصداقية كبيرة لديها".

في المقابل، يقول إنه لا يوجد تطابق بين تصريحات هاغاري وما يجري على الأرض وما تؤول إليه النتائج، وأشار إلى أن هذا الأخير لا يقدم أي فيديوهات تؤكد مصداقية ما يقول، ولا تنطبق تصريحاته على الواقع وغير مقرنة بدلائل وليست موثقة.

وحول المشاهد الجديدة التي بثتها كتائب القسام، أشاد الدويري بـ"صلابة المقاتلين واستغلالهم أول فرصة يستطيعون من خلالها ضرب الآليات بالنظر إلى طبيعة المعركة وجغرافيا الأرض وتوزيع الأنفاق وآلية تدريب المقاتلين".

وأثنى على التناغم الذي تنتهجه كتائب القسام وفق المشاهد، مستدلا بضرب أحد أفرادها دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، في وقت يكمل فيه زملاؤه إطلاق النار بأسلحة رشاشة، "فإذا بقي الجندي بالدبابة احترق وإذا خرج قتل".

أما بشأن تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا بحسب القسام،فقد أوضح الخبير العسكري أن "هذه الأرقام تعادل (لواء + كتيبة)، وتشمل الجارفات وناقلات الجند والدبابات، وأشار إلى أن الأولى تحمل عادة شخصين والثانية 11 فردا والثالثة بين 9 و10 أفراد لذلك المتوسط يصل إلى 5 أفراد"، وفق الدويري.

وبيّن أن هذا -بعملية حساب بسيطة- يؤكد تكبد القوات البرية الإسرائيلية 450 قتيلا بالحد الأدنى من خلال تدمير الآليات خلافا لما تكبدته من عمليات القنص والاشتباك المباشر والمعارك البينية، في حين اعترف جيش الاحتلال بمقتل 34 جنديا منذ بدء حربه البرية داخل قطاع غزة.

وأمس، قال الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"،أبو عبيدة، لقد "وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية تابعة للاحتلال تدميرا كليا أو جزئيا".

وأعلن خلال كلمة مسجلة، بثتها قناة الأقصى الفضائية، مساء أمس الأربعاء، "استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور".