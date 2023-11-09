صحيفة عبرية تكشف الحالة التي يمكن خلالها موافقة الاحتلال على الهدنة

العالم - الاحتلال

واعتبرت الصحيفة العبرية أن وقف إطلاق النار في غزة بشكل مؤقت سيمنح حركة المقاومة الإسلامية حماس نقل إمدادات للأنفاق التي لم تستهدف، وتزويد من بداخلها بالاسلحة وغيرها، وأن حماس ستسعى لاحتجاز جنود من قوات الاحتلال، عقب إعلان الهدنة الإنسانية، حسب زعمهم

وأضافت أن تل أبيب تعتبر أن الهدنة ستكون فرصة لحماس لتذخير صواريخها وتجهيزها، وأن الهدنة ستستغلها حماس لنقل المحتجزين لدى المقاومة في غزة، إضافة إلى أن تل أبيب قد توافق على هدنة من 5 إلى 6 ساعات فقط بما يسمح بتحسين الواقع الإنساني للنازحين جنوب القطاع وهذا ما سيلبي تطلعات العالم الذي يضغط تجاه هذه الهدنة، حسب تعبيرها.

هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة لليوم الـ34 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

واعلنت وزارة الصحة بغزة ارتقاء 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.