الوضع الكارثي لقطاع غزة يثير تفاعل رواد مواقع التواصل

العالم – نقطة تواصل

وناقش البرنامج انقضاء شهر بالتمام والكمال على التطهير العرقي وعلى الابادة الجماعية وعلى المجازر الوحشية الدامية على القصف وعلى التدمير العشوائي وعلى الحرائق وعلى القهر وعلى عذاب الغزيين وعلى آهاتهم وأناتهم وعلى شهدائهم من الرضيع حتى الشيخ الكبير.



واستعرض البرنامج مشاهد وصور حركت مشاعر كوكب الارض، ما ادى الى تراجع في نسبة التأييد والتعاطف من رصيد الصهاينة الذين يحاولون استرجاعه بكافه اساليبهم الرقمية الدنيئة بتقييد بل حتى بحذف المحتوى الفلسطيني، او حتى الدعم له في الفضاء الالكتروني.

ولكن كان لنشطاء دول الخليج الفارسي حصتهم في مواجهة الحرب العالمية للحقائق في فلسطين المحتلة، فتداولوا مقاطع فيديو في هذا السياق عن كارثية اوضاع قطاع غزة المحاصر.



كما سلط البرنامج الضوء على الكيان الاسرائيلي الذي القى على قطاع غزة المحاصر ما يوازي قنبله نووية، حيث القى 25,000 طن من المتفجرات من خليط الـ" ار دي اكس" ما يساوي 30,000 طن من مادة" تي ان تي"، والقوه التدميرية تعادل قنبلة نووية بقوة 30,000 طن وقوه القنبلة الامريكية على هيروشيما كانت 15,000 طن.



وكان ذلك من اقوى البوستات التي تداولها نشطاء دول الخليج الفارسي، حيث بلغ عدد الشهداء حتى الان 10,000 شهيد فلسطيني واكثر.. ومفقودين، ولكن يبدو ان هذه الارقام الدموية الفلكية في غزه وعن اهلها الشهداء، لم تشبع نهم الوحش الصهيوني المتعطش الدماء فهو كجهنم لا يكتفي هل من مزيد؟!.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...