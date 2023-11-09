الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نقطة تواصل..

الوضع الكارثي لقطاع غزة يثير تفاعل رواد مواقع التواصل

الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"نقطة تواصل"مناقشة أهم القضايا والموضوعات التي يتفاعل معها نشطاء دول الخليج الفارسي بمنصات التواصل، وحول الوضع الكارثي لقطاع غزة المحاصر جراء العدوان الإسرائيلي عليه والتي حظيت بتفاعل كثيف.

العالمنقطة تواصل

وناقش البرنامج انقضاء شهر بالتمام والكمال على التطهير العرقي وعلى الابادة الجماعية وعلى المجازر الوحشية الدامية على القصف وعلى التدمير العشوائي وعلى الحرائق وعلى القهر وعلى عذاب الغزيين وعلى آهاتهم وأناتهم وعلى شهدائهم من الرضيع حتى الشيخ الكبير.

واستعرض البرنامج مشاهد وصور حركت مشاعر كوكب الارض، ما ادى الى تراجع في نسبة التأييد والتعاطف من رصيد الصهاينة الذين يحاولون استرجاعه بكافه اساليبهم الرقمية الدنيئة بتقييد بل حتى بحذف المحتوى الفلسطيني، او حتى الدعم له في الفضاء الالكتروني.

ولكن كان لنشطاء دول الخليج الفارسي حصتهم في مواجهة الحرب العالمية للحقائق في فلسطين المحتلة، فتداولوا مقاطع فيديو في هذا السياق عن كارثية اوضاع قطاع غزة المحاصر.

كما سلط البرنامج الضوء على الكيان الاسرائيلي الذي القى على قطاع غزة المحاصر ما يوازي قنبله نووية، حيث القى 25,000 طن من المتفجرات من خليط الـ" ار دي اكس" ما يساوي 30,000 طن من مادة" تي ان تي"، والقوه التدميرية تعادل قنبلة نووية بقوة 30,000 طن وقوه القنبلة الامريكية على هيروشيما كانت 15,000 طن.

وكان ذلك من اقوى البوستات التي تداولها نشطاء دول الخليج الفارسي، حيث بلغ عدد الشهداء حتى الان 10,000 شهيد فلسطيني واكثر.. ومفقودين، ولكن يبدو ان هذه الارقام الدموية الفلكية في غزه وعن اهلها الشهداء، لم تشبع نهم الوحش الصهيوني المتعطش الدماء فهو كجهنم لا يكتفي هل من مزيد؟!.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

20 شهیدا وجريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

مقتل 35 جنديا اسرائيليا واصابة 260 آخرين منذ بدء المعارك البرية في غزة

مراسلة العالم تحتمي ببيوت المواطنين في جنين لشدة الاشتباكات + فيديو

شرطة الاحتلال تعتقل شخصيات فلسطينية بينها 4 أعضاء كنيست سابقين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي وأردوغان یؤكدان أهمية قمة الرياض في وقف إطلاق النار بغزة

مخاوف صهيونية من تحول الضفة إلى جبهة ثالثة + فيديو

مصادر يكشف: لقاء مدير الـ'سي.آي.إيه' ورئيس 'الموساد' بقطر

حماس تدعو لتصعيد التظاهر تنديدا بالعدوان على غزة

لبنان: المقاومة تستهدف موقع "المطلة" وتحقق إصابات مباشرة

شاهد/أبو عبيدة يتحدث في جلسة شبابية في سلطنة عمان