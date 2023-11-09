حماس تدعو لتصعيد التظاهر تنديدا بالعدوان على غزة

العالم - فلسطين

وشددت الحركة في تصريح صحفي على ضرورة جعل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة أيامًا لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق المدنيين.

وطالبت حماس الجماهير لحمل شعار " أوقفوا الإبادة والتجويع .. الحرية لفلسطين " يأتي ذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين وارتكابه المجازر المروعة والتصعيد في التجويع والتعطيش للأطفال.

وفي بيان اخر دعت حماس "جماهير الشعب في الضفة الغربية وكل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة".

واكدت ان" الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسّام، ولن يُفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير".