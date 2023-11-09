مخاوف صهيونية من تحول الضفة إلى جبهة ثالثة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مخاوف من تحول الضفة إلى جبهة ثالثة

وفي حديث مباشر وصف مراسلنا الزميل فارس الصرفندي الوضع في الضفة الغربية بأنه وضع متفجر، مبيناً أن: هذا يثير الآن أزمة كبيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي ما بين طرفين، الأول هو طرف بن غفير وسموتريج الذين يريدون تكثيف العمليات في الضفة الغربية وقطع الأموال عن السلطة وعمليات خنق للمدن الفلسطينية من خلال الحوادث وإجراءات التضييق الأكثر على الفلسطينيين، والوجهة الأخرى هي التي يتبناها الجنرال غادي إيزنكوت ووزير الحرب يواف غالانت الذين يقولون بأن الشاباك والجيش الإسرائيلي رفعوا لهم تقارير تقول إن استمرار هذا العدوان والتضييق على الضفة الغربية سيجعل الضفة تتحول إلى جبهة ثالثة لا نستطيع أن نواصل العمل فيها.

إعتقال ثلاثة أعضاء كنيست سابقين

واشار إلى أن اليوم شهد أيضاً خبراً مهماً جداً وهو اعتقال ثلاثة أعضاء كنيست سابقين من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الناصرة وعلى رأسهم محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية، وأوضح أن محمد بركة هو بمثابة رئيس منظمة التحرير في الداخل الفلسطيني، لأن هذه اللجنة تشمل كل الأحزاب الفلسطينية، مبينا أنه تم اعتقاله مع حنين الزعبي وسامي أبو شحادة، وهما أيضاً عضوان سابقان في الكنيست، بتهمة أنهم كانوا ينظمون تظاهرات ضد الاعتداءات على قطاع غزة.

لأول مرة طائرات مسيرة لاغتيال الفلسطينيين في الضفة

وأوضح أنه ومنذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 وحتى 2023 لم يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الطائرات في عمليات استهداف الفلسطينيين، لكن وللمرة الاولى منذ 23 عاما استخدم الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيرة لاغتيال الفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل الآن مع جنين بذات الحدة التي يتعامل بها مع قطاع غزة، وأضاف: لكن الفارق أن عدد المقاتلين والمقاومين في قطاع غزة عشرات الآلاف فيما عددهم في الضفة الغربية قد يكون بالعشرات إن لم يكن بالآحاد.

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