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رئيسي: العلاقات بين طهران وباكو مبنية على اواصر عميقة بين الشعبين

رئيسي: العلاقات بين طهران وباكو مبنية على اواصر عميقة بين الشعبين
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان بأنها تتجاوز العلاقات السياسية وعلاقات الجوار وتقوم على اساس الروابط العميقة وغير القابلة للانفصام بين الشعبين وقال: إن إرادتنا كقادة البلدين ترتكز على توسيع وتطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

العالم- ایران

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ، على هامش الاجتماع السادس عشر لمنظمة التعاون الاقتصادي في طشقند بأوزبكستان.

وفي هذا اللقاء، رحب الرئيس الايراني بتوسيع العلاقات بين البلدين وأكد دعم جمهورية إيران الإسلامية لسلامة أراضي جمهورية أذربيجان، بما في ذلك ناغورنو قرة باغ، وأعرب عن استعداد البلاد لتقديم الخدمات الفنية والهندسية والمشاركة في إعادة إعمار هذه المنطقة.

وابدى رئيسي عن ارتياحه للاتفاق بين البلدين لحل مشاكل المنطقة، واكد إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استكمال طريق "آغبند" في أقرب وقت ممكن لربط جمهورية أذربيجان بنخجوان وقال: على الرغم من رغبات الأعداء، فإن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان آخذة في الاتساع، وقد باءت مؤامرات المناوئين للبلدين بالفشل.

ووصف الرئيس الايراني العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان بانها تتجاوز العلاقات السياسية وعلاقات حسن الجوار وتقوم على أساس الرابطة العميقة وغير القابلة للانفصام بين الشعبين وقال: إن إرادتنا كقادة للبلدين تقوم على توسيع وتطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

من جانبه اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في هذا اللقاء ، إرادة مسؤولي البلدين مهمة للغاية في توطيد وتنشيط العلاقات بين البلدين، مثمنًا في الوقت نفسه مواقف الرئيس الايراني بشأن سيادة جمهورية أذربيجان على جميع اراضيها واعتبر التفاهم والتعاون الإقليمي بين إيران وأذربيجان مفيدا للغاية لمصالح البلدين والشعبين.

ووصف الرئيس الأذربيجاني تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية بين إيران وأذربيجان بأنه مؤشر على النمو المتسارع للعلاقات وتعزيز التفاعلات والعلاقات بين طهران وباكو وقال: إن الجهود التي تبذلها بعض الدول الأجنبية للاخلال بالعلاقات بين البلدين لم تنجح ولن تنجح في المستقبل أيضًا.

وفي هذا اللقاء، أكد رئيسا إيران وأذربيجان على تعزيز التعاون في مجال النقل والطاقة وزيادة التفاعل في هذه القطاعات.

كما اعتبر رئيسي وعلييف أن أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الإقليمي، ووصفا أي تدخل من الغرب بأنه يضر بدول المنطقة.

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