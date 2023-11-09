بالفيديو...اندلاع حريق داخل مستشفى "الرنتيسي" للأطفال إثر قصف صهيوني

العالم-فلسطين

وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال مصطفى الكحلوت: "قصف إسرائيلي استهدف المستشفى وتسبب باندلاع حرائق".

وأضاف: "نداء عاجل واستغاثة، تقوم قوات الاحتلال بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد، الآن نتعرض لحريق هائل من الجهة الغربية، وحرائق هائل في الطوابق السفلية وحريق في مرآب السيارات يأكل الأخضر واليابس، الرجاء من الجميع إيقاف آلة الحرب هذه وإنقاذنا من الحرائق".

وفي يوم الخميس، استهدفت القوات الإسرائيلية محيط المستشفى بشكل متكرر، كما قامت بإطلاق النار على المستشفى لمنع الطواقم الطبية من إسعاف المصابين حوله.

غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان: "استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الرنتيسي للأطفال وقبله بساعات قصف محيط المستشفى الاندونيسي بعدة أحزمة نارية عنيفة وقبلهما عدة مستشفيات يعد جريمة دولية مخالفة للقانون الدولي وتدلل على وحشية الاحتلال".

وأضاف البيان: "الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا شجع جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المستشفيات وارتكاب المجازر وقصف المنازل فوق رؤوس المدنيين في قطاع غزة من خلال الدعم السياسي والعسكري والمالي والصمت الواضح على جرائم الاحتلال اليومية المتواصلة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة: "قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال (المجاور لمستشفى الرنتيسي) مما ادى الى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى".