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شاهد.. اخفاق جيش الإحتلال في دخوله لمدينة غزة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الإعلامي الفلسطيني محمد عبد العزيز الرنتيسي عن اخفاق محاولات جيش الإحتلال الإسرائيلي في دخوله مدينة غزة وذلك في اليوم 35 من معركة طوفان الأقصى.

العالم - فلسطين

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