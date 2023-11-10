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شاهد.. اخفاق جيش الإحتلال في دخوله لمدينة غزة
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الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
أعلن الإعلامي الفلسطيني محمد عبد العزيز الرنتيسي عن اخفاق محاولات جيش الإحتلال الإسرائيلي في دخوله مدينة غزة وذلك في اليوم 35 من معركة طوفان الأقصى.
العالم - فلسطين
تصنيف :
فلسطین
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
محمد عبد العزيز الرنتيسي
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