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شهداء وجرحى بقصف مبنى عيادات مجمع الشفاء الطبي الخارجية

شهداء وجرحى بقصف مبنى عيادات مجمع الشفاء الطبي الخارجية
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي صاروخي ومدفعي لمبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي، بمدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال قصفت مبنى العيادات الخارجية في المجمع بالصواريخ والقذائف المدفعية، واستهدفت النازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين عند مدخل خزاعة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى لتوقف جميع خدماته، كما استهدفت محيط مستشفى أصدقاء المريض في غزة، ودمرت مركبة إسعاف بعد قصف الاحتلال العنيف على محيط مستشفى العودة شمال القطاع غزة، فيما اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بالمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من طيران الاحتلال.

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شهداء وجرحى بقصف مبنى عيادات مجمع الشفاء الطبي الخارجية

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