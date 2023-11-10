شاهد.. جيش الاحتلال يحاول تعزيز قواته في غزة

العالم – خاص بالعالم

المعركة مازالت مستمرة بضراوة، هذا هو العنوان الابرز لمجريات الامور في قطاع غزة رغم الحديث عمّا يسمى بالهدن التكتيكية فالقصف الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي يتجدد على عدة محاور من القطاع وخاصة في الغرب والشمال مما اسفر عن استشهاد وجرح مدنيين فلسطينين بالاضافة الى مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة. كما توغّلت قوات الجيش الاسرائيلي المؤلّلة في اتجاه مخيم جباليا للاجئين لامتار قليلة ورغم خسائرها الكبيرة إلّا أنّ جيش الاحتلال اعلن فقط عن مقتل جندي واحد. ويتوقّع أن يستكمل الجيش الاسرائيلي بفرقتين مدرّعتين الضغط والتقدّم، من الجهة الشمالية الغربية والجهة الجنوبية الغربية لاستكمال محاولات الاختراق باتجاه قلب مدينة غزة. لكنّ خبراء عسكريين يقولون إنّ قدرة المقاومة على الصمود في الحرب التي شنّها جيش الاحتلال تعني أنها لا تزال ممسكة بزمام المعركة خاصة وأنّ الكيان الإسرائيلي الان يدفع بآلياته القديمة للمعارك.

تحليلات المراقبين اكدها العمل الميداني لفصائل المقاومة الفلسطينية التي استهدفت الحشود العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودكّت قواته المتوغلة والتي تحاول التقدم باتجاه مدينة غزّة، إضافة إلى قصف المستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف.

ففي المحور الشمالي الغربي لمدينة غزة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، تدمير دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي الياسين مئة وخمسة وتدميرها دبابة إسرائيلية في منطقة التوام، بالإضافة إلى دبابة أخرى شمالي حي الشيخ رضوان. أمّا في غربي مدينة غزة، فقد دمّرت القسام ثلاث آليات مدرّعة إسرائيلية، إضافة إلى جرافة للاحتلال على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين مئة وخمسة. وفي المحور الجنوبي الشرقي للمدينة، أكّدت القسّام إيقاع قوة راجلة إسرائيلية في كمين محكم في منطقة جحر الديك جنوبي المدينة، معلنة استهداف جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من مسافة صفر.

الى ذلك، استهدفت المقاومة الفلسطينية قاعدة 'ريعيم' العسكرية الإسرائيلية في منطقة غلاف قطاع غزّة برشقة صاروخية، بالإضافة إلى مدينة أسدود المحتلة، كما قصفت تجمّعين لآليات الاحتلال المتوغلة غربي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.