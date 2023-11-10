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حزب الله يستهدف تجمّعًا ‏لجنود الاحتلال في موقع العاصي

حزب الله يستهدف تجمّعًا ‏لجنود الاحتلال في موقع العاصي
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة السلامية في لبنان اليوم الجمعة تجمّعًا ‏لجنود الإحتلال الصهيوني قرب موقع العاصي شمال فلسطين بالصواريخ الموجّهة

العالم_لبنان

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏


بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمّعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 10-11-2023 م ‌‎ ‎
25 ربيع الثاني 1445 هـ

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