شاهد.. تظاهرات حاشدة في المدن اليمنية نصرة لفلسطين

العالم – مراسلون

قال مراسل العالم في صنعاء إن التظاهرات الحاشدة في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى تأتي في إطار تواصل الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمندد بجرائم الصهيونية في قطاع غزة ة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف، أن صنعاء مرة أخرى انتصرت للقضية الفلسطينية من خلال الحشود الغفيرة التي خرجت إلى الشوارع.

وأشار إلى أن الشعب اليمني يستنكر كل الجرائم والمجاز الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح مراسلنا أن تظاهرات صنعاء تزامنت مع خروج تظاهرات في تعز ومأرب وصعدة و وحجة عددا من المحافظات الأخرى.

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