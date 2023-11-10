الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

انتشال حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف اسرائيلي

انتشال حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف اسرائيلي
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، جثامين عشرات الشهداء من داخل مدرسة البراق، في شارع اللبابيدي بحي النصر، شمال مدينة غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي اسرائيلي طال المدرسة.

العالم - فلسطين

وأفادت المصادر المحلية وشهود العيان بأن أكثر من 50 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار السن، انتشلوا من داخل المدرسة.

في سياق متصل دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الكيان الإسرائيلي إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري. وقال إن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضاف تورك قائلا "كما قلت مرارًا وتكرارًا، كي ينتهي العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين".

روابط ذات صلة

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة التنف الأمريكية بسوريا

الرئيس السوري الى السعودية للمشاركة بأعمال القمة العربية الطارئة

الهندي: 'إسرائيل' هي التي تماطل بموضوع المحتجزين في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتشال حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف اسرائيلي

هل المثلث الأحمر المقلوب رمز جديد للمقاومة الفلسطينية؟.. هذه قصته

السيد الصدر: أنا أول الممانعین لمعاداة السامية بهذا الشرط..

في مقابلة حصرية مع قناة العالم.. شاهد رسالة جبّلي من على الحدود اللبنانية الفلسطينية للإعلام المقاوم

ما مواصفاته؟ ماسك يبحث عن متطوع لعملية زراعة شريحة دماغية

شاهد.. تظاهرات حاشدة في المدن اليمنية نصرة لفلسطين