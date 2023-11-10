المقاومة تستهدف مجموعة مشاة صهيونية بصواريخ موجهة

العالم- فلسطين

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 ‌‏مجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 10-11-2023 م ‌‎ ‎

25 ربيع الثاني 1445 هـ