المقاومة تستهدف مجموعة مشاة صهيونية بصواريخ موجهة

العالم- فلسطين
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 مجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 10-11-2023 م
25 ربيع الثاني 1445 هـ