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المقاومة تستهدف مجموعة مشاة صهيونية بصواريخ موجهة

المقاومة تستهدف مجموعة مشاة صهيونية بصواريخ موجهة
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة استهداف مجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا بالصواريخ الموجهة. ‏

العالم- فلسطين

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 ‌‏مجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 10-11-2023 م ‌‎ ‎
25 ربيع الثاني 1445 هـ

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