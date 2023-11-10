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رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية

جبلي: الإعلام المقاوم منع تحريف حقائق طوفان الأقصى +فيديو

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

زار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور بيمان جبلي والوفد المرافق قناة المنار في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان في استقبالهم مدير عام القناة ابراهيم فرحات حيث جرى البحث في استراتيجيات الإعلام المقاوم لا سيما في المرحلة الراهنة.

العالم - مراسلون

الدكتور جبلي اعتبر أنّ المقاومة الإعلامية في معركة طوفان الأقصى انتصرت على القوة الإعلامية الكبرى في العالم وحالت دون تحريف الواقع والحقائق.

وقال الدكتور جبلي: "هذه المعركة تختلف لأنها بدأت من معركة طوفان الأقصى والانتصار التاريخي الذي لا مثيل له في تاريخ المقاومة الفلسطينية سواء المقاومة او الحركات التي تعيد الأرض من الكيان الصهيوني".

وفي السياق نفسه شدد الدكتور جبلي على أهمية التكاتف بين وسائل الإعلام المقاومة في نقلِ الأحداث للرأي العام المحلي والعالمي.

من جهته مدير عام قناة المنار ابراهيم فرحات رحب بالوفد الإيراني، وشكر هيئة الاذاعة والتلفزيون على دعمها ووقوفها إلى جانب القناة، مُشدّداً على أهمية إظهار انتصارات المقاومة في معركة طوفان الأقصى.

وقال ابراهيم فرحات: "نشكركم على هذه الزيارة وهذا ان دل على شيء يدل على حرص المسؤولين وانتم من بينهم على العلاقة مه جبهة المقاومة ومع حزب الله والمقاومة في لبنان وهذا ليس غريبا عليكم وعلى الإخوة المسؤولين في إيران".

إشارة إلى أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سيزور جنوب لبنان حيث سيلتقي وفدًا من الإعلاميين والصحافيين، كما سيقوم بجولةٍ على عوائل شهداء المقاومة الاسلامية الذين ارتقوا على طريق القدس على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة.

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