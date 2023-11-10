مظاهرات يمنية حاشدة دعما واسنادا للشعب الفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

من هذه الحشود الكبيرة في مختلف ساحات اليمن من صنعاء وتعز والحديد يتواصل الدعم والاسناد لفلسطين وطوفان الأقصى المبارك معركة الأمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وأبطال المقاومة بشتى المواقع والمواقف.

وباعتبار القضية الفلسطينية قضية الهوية والانتماء التى لا تقبل المساومة أو النيل منها قولا وفعلا.

المحتجون في مسيرات نصرة غزة وفلسطين حملوا الإعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المعبرة عن موقف اليمن الثابت في مواجهة الكيان الصهيوني إلى جانب محور المقاومة.

كما أعلنوا تفويضهم المطلق للقيادة الثورية والسياسية في توجيه المزيد من الضربات الرادعة في عمق الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة وأكدوا على الجهوزية الكاملة لخوض كل متطلبات المعركة والاستعداد لتقديم كل التضحيات في سبيل الأقصى وفلسطين.

من يمن الانصار وفي مختلف الميادين يستمر شحذ الهمم وتشمير السواعد شعبا وقيادة نحو الأقصى وفلسطين وفي سبيل الانتصار لمضلومية الطفولة والإنسانية وتحرير الأرض والمقدسات وإيقاف مجازر الإبادة وجرائم الحرب الصهيوامريكية في ظل الصمت الدولي المخزي.

وهي مواقف اليمني التى تتجسد وتترجم في خوض المواجهة العسكرية إلى جانب طوفان الأقصى وتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية والتعبئة العامة التى تشهدها الساحة اليمنية كأقل واجب في معركة الأمة المصيرية.

وسط تأكيد على أن القضية الفلسطينية وتحرير المقدسات أولويات الأمة الإسلامية والتى تتطلب توحيد الصف وبذل الجهود في مواجهة كل مشاريع الاستكبار والتطبيع ومراجعة كل المواقف التي تتعارض مع انتصار الأمة قبل فوات الأوان.

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