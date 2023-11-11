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كاميرا العالم ترصد تشييع أحد شهداء المقاومة في بلدة الخيام اللبنانية

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من بلده الخيام اللبنانية والتي لا تبعد سوى بضعة مئات الأمتار فقط عن احد المواقع الاسرائيلية بتشييع أحد شهداء المقاومة الاسلامية.

العالمخاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى ان بلدة الخيام قد قدمت اكثر من شهيد على طريق القدس بدءا من شهيد الصحافة عصام العبد الله الذي سقط بغارة إسرائيلية غادرة على سيارته حيث ان المواقع الاسرائيلية التي تمتد من تلال كفر شوبا مباشرة على كل جزء يمتد الى مزارع شبعا والروايسات العلم والسماقه والرمثا والى مزارع شبعا المحتلة.

وقال مراسلنا ان بلدة الخيام اليوم تشيع احد شهدائها الذين سقطوا بغارة إسرائيلية على الاراضي السورية وهو جواد اسماعيل الذي استشهد بغارة مع مجموعة من رفاقه والان يندد جموع المشيعين بالاحتلال ويرفعون قبضاتهم بالولاء لسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي.

وكان حزب الله قد أعلن امس استشهاد سبعة مقاومين، هم: علي خليل العلي «خضر» من بلدة مليخ الجنوبية، محمد علي عباس عساف «جواد» من بلدة بوداي البقاعية، عبد اللطيف حسن سويدان «صافي» من بلدة ياطر الجنوبية، محمد قاسم طليس «أبو علي» من بلدة بريتال البقاعية، جواد مهدي هاشم «أبو صالح» من بلدة الخيام الجنوبية، جعفر علي سرحان «مهران» من بلدة مشغرة البقاعية وقاسم محمد عواضة «ملاك غانم» من بلدة جويا الجنوبية.

كما أعلن حزب الله أن المقاومة استهدفت أمس تجمّعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل)، بين حدب البستان وبركة ريشة وفي حرش الضهيرة، ‏بالأسلحة الصاروخية. وهاجموا أيضاً موقع ‌‏راميم و‌‏مجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا. وقد أكد الحزب أنه حقّق إصابات مباشرة في جميع عملياته ونفّذ «هجوماً ضدّ قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيّرات هجومية، استهدفت الأولى ثكنة يفتاح قديش فيما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمعاً مستحدثاً في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة)»، مؤكداً تحقيق إصابات في عمليته الجوية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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